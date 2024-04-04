Fındık ihracatında artış sürüyor

Türkiye'de 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 lira 60 dolarlık fındık ihracatı gerçekleşirken, miktarda yüzde 9, değerde ise yüzde 34 ihracat artışı sağlandı.

Bu dönemde 107 farklı ülkeye fındık ihracatı yapılırken, en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda oldu.

Aynı dönemde Trabzon'dan 199 milyon 623 bin 391 dolar ihracatı yapılırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, 2024 yılına artışla başlayan fındık ihracatının mart ayında da artışın devam ettirildiğini ifade ederek, ümitlerinin yılın tamamını artışla kapatması olduğunu söyledi.

2024 yılı öngörülerinde Küresel piyasalarda enflasyonun kısmi olarak düşmeye başlayacak olması ile ekonomi politikalarının da buna göre şekilleneceğini ve buna bağlı olarak talepte meydana gelecek artışların üretime ivme kazandıracak olması nedeniyle, bu durumun fındık ihracatına da olumlu yansıyacağından ümitli olduklarına değinen DKİB Fındık Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Arslantürk, Türkiye'nin net döviz girdisi sağlayan ender tarımsal ihraç ürünlerimizden olan fındıkta, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Üreticiye gerekli destek verilmeli

Özellikle kaliteli ürün üretimi ve birim başına verimin artırılması açısından üreticinin şimdiden bahçelerde gerekli çalışma ve bakımı yapması için girdi maliyetleri ve özellikle gübre fiyatlarında üreticinin desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Arslantürk, rakip ülkelerin üzerinde olan işçilik maliyetleri ve gübre fiyatları yönünden ivedilikle üreticiye gerekli desteğin verilmesini talep etti.

DKİB Fındık Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Arslantürk, Ülkemizde seçim atmosferinin sona erdiğini, seçilen tüm yerel yöneticileri tebrik ettiklerini ve kendilerinden yerel yönetim yanında tarıma da önem veren, tarım arazilerinin verimli işletilmesi ve boşalan köylere dönüşü teşvik edecek politikalar üretmelerini talep ederek, artık Türkiye'nin seçim ortamından çıktığını ve reel sektörün en önemli beklentisinin ekonominin önceliklendirilmesini, enflasyonun kontrol altına alınması, üretim ve ihracatı destekleyen politikalara odaklanılması gerektiği belirtti.