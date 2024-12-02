GAP Hassas Tarım ile bölge çiftçisinin üretim gücü artırılacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye'nin ilk hassas tarım yazılımı olarak geliştirilen GAP Hassas Tarım’ın 2’nci fazı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen törenle devreye alındı. Hassas tarımın daha geniş kitleler tarafından kullanılması ve sürdürülebilir verim artışının bölge ve ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen uygulama sayesinde uydu teknolojisiyle toplanan veriler algoritmalar tarafından işlenerek tüm dijital platformlardan çiftçinin erişimine açılıyor. Sunulan gerçek veriler sayesinde çiftçiye sulama, gübreleme ve zararlı popülasyonu ile mücadelede öneri sistemleri sunuluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP'ın verimli topraklarıyla gıda arz güvenliğinin önemli bir merkezi olduğunu vurgulayarak GAP Eylem Planı kapsamında 10,6 milyon dekar alanın sulamaya açılması hedeflerinin üçte ikisine ulaştıklarını kaydetti. 2032'ye kadar sulama yatırımlarını tamamlamayı öngördüklerini söyleyen Yumaklı, "Son 22 yılda GAP bölgesine sağladığımız yatırımlar ile bitkisel üretim miktarımız 2 kat, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız 2 kat, kanatlı hayvan varlığımız 3 kat, su ürünleri üretimimiz 9 kat, bal üretimimiz 7 kat artış gösterdi. Bu sayede GAP bölgesi tarımsal hasılasını 18 yılda 22 kat artırdık. Ayrıca tarımsal ihracatı 56 kat artışla 5,6 milyar dolara çıkardık" dedi.

GAP çiftçisi hasat tarihi ve gübre miktarını artık doğru verilerle belirleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak Şanlıurfa’da 2024-2028 GAP Eylem Planı’nın detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Önümüzdeki süreçteki en önemli hedeflerinin sulama hedeflerine ulaşılması, sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırılması olduğunu ifade eden Kacır, GAP Hassas Tarım Uygulamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projemizin ilk fazında uydu görüntüleri ve hiperspektral bir kamerayla elde ettiğimiz uçuş görüntüleriyle hassas tarım çalışmaları için zengin bir veri seti oluşturduk. Elde ettiğimiz veriler ışığında; çiftçimizin alın terini teknolojinin gücüyle buluşturacak, toprağın dilini konuşacak, bereketinin sırrını çözecek yerli ve milli yazılımımız GAP Hasas’ın ikinci fazını hayata geçirdik. Hassas tarımın sahada uygulanmasını kolaylaştırılacak e-Devlet Platformuna entegre olan yenilikçi ara yüzü tamamlayarak ağustos sonu itibarıyla üreticilerimizin hizmetine sunduk. Artık çiftçilerimiz tarlada ilave bir donanım kullanmadan doğru hasat tarihini, kullanmaları gereken gübre miktarlarını bu yazılım üzerinden belirleme imkanına sahipler. Çiftçimize artık doğanın sesi değil, teknolojinin sunduğu imkanlar da rehberlik edecek.”