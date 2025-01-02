Iğdır’da topraksız tarım başladı

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği bölümünde Prof. Dr. Sefa Altıkat önderliğinde “Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” alanındaki çalışmalar kapsamında “Topraksız Tarım Sistemleri Ar-Ge Ünitesi” açıldı. Bu ünite ile bölgede modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması için bir araştırma ve geliştirme platformu sunuyor. Aynı zamanda, bölge çiftçilerinin ekonomik durumunu iyileştirme ve çevreye duyarlı üretim modellerinin benimsenmesini destekleme amacıyla çeşitli projeler geliştirilmesi planlanıyor.

"Maksadımız, sağlıklı, hiç ilaç kullanmadan minimum su kullanarak yapay ışık kullanılarak bir üretim yapma modeli"

Proje yürütücülerinden Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Kaya topraksız tarımda ilaç kullanılmadan da bir tarım yapıldığını belirterek, "Projemiz, Biyosistem Mühendisliği ile birlikte yürüttüğümüz öncülüğünü, liderliğini Biyosistem bölümünün yaptığı bir projedir. Hidrofonik sistem de sebze yetiştiriciliğini amaçlıyor. Buradaki maksadımız bizim araştırmalarımız için özel bir ortam oluşturmak. Aynı zamanda hidrofonik sistem çok büyük ticari faaliyetler çerçevesinde de yürütülüyor. Sağlıklı, hiç ilaç kullanmadan minimum su kullanarak yapay ışık kullanılarak bir üretim yapma modeli. Biz burada araştırmalarımızda dış faktörleri minimize etmiş oluyoruz. Böylece herhangi bir araştırma yapıldığında en sağlıklı sonuçlara ulaşılır. Ancak bunu ticari bir yönü de var. Bir metrekare alanda marul yetiştirdiğinizde siz 15 bitki yetiştirebilirsiniz. Ancak bu sistemde 30-40 kadar bir bitki marulu yetiştirme imkanımız var. Daha az enerji ve daha fazla verim elde edilmiş oluyor. Bu da çok değerli bir detaydır" dedi.

"Bu sistemle 12 ay boyunca üretim yapabilme imkanı var"

Bu sistemde yıl boyunca ürün alınabildiğini söyleyen Altıkat, "Bilimsel çalışmalarımızda bulaşma olmaması, kısa sürede ürün almamız tüm yıl boyunca, bu çok önemli. 12 ay boyunca üretim yapabilme imkanları sağlıyor. Bu yönüyle de çok önemli ve Iğdır şehrimiz de elbette ki tarımın yoğun olarak yapıldığı bir yer. Bölgede de bu faaliyetlerin yayılmasına çok uygun. Hidrofonik yani sıvı sistemlerle üretim yapma modeli. Elbette ki kış dönemini de üretime açmak, değerlendirmek, binaları, kapalı alanları da tarımsal üretime kazandırmak gibi bir faydası da olacaktır beraberinde. Iğdır Üniversitesi bunu ilk olarak başlatmış oluyor bu projeyle. Üniversitemiz biliyorsunuz İhtisas Üniversitesi olarak YÖK tarafından yetki ve görevlendirilmiş bir üniversite. Biz de bu çerçevede katma değeri yüksek tarımsal ürünler üzerine çalışıyoruz. Hidrofonik sistemin de tarımda katma değeri çok önemli oranda artıran bir yenilik olduğu biliniyor. Üniversitemiz bu çalışmalardan başladı ve devam ettirecek. Bitki türleriyle, farklı üretim modelleriyle çalışmamızı, projemizi genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Alperay Altıkat ise sistemi tamamıyla istedikleri şekilde yönlendirdiklerini söyleyerek, "Sistemimiz susuz tarım olarak geçiyor, hidroponik sistem. Bu sistemde otomatik sulama sistemi bulunmakta. Kabinlerimiz sayesinde havalandırmayı dışarıdan alabiliyoruz ve kabin içeride olduğu için istediğimiz şartı sağlayabiliyoruz. Haftalık süreçlerle sulaması bittikçe kendiliğinden otomatik olarak sulama sistemi devreye giriyor. Grow ledlerimiz mevcut. Full Spectrum bütün dalga boylarını sağladığı için dışarıdaki ışığa gerek duymadan bütün ışık ihtiyacını full ledlerden alabiliyor. Bu sayede üretimimizi bina içinde sağlayabiliyoruz. Nem, karbondioksit ve diğer bütün ihtiyaçları biz kendimiz ayarlayabiliyoruz” dedi.