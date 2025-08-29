Köylü, kar-zarar tercihini kendisi yapacak

Köylünün ürününü pazara indirme konusunda aceleci davranmamasını isteyen Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, “ Açıklanan rakamdan çiftçi memnun değil, memnun da kalmadı” dedi. Bu sene rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatların biraz daha yüksek seyretmesi gerektiğini anlatan Tütüncü, şöyle konuştu:

“Özellikle bu yıl TMO’nun açıkladığı rakamın biraz daha yüksek olacağı beklentisi herkeste vardı. Fakat verilen rakam piyasanın altında kaldı. Fındık şuanda 225 lirayı gördü. Rakamlar önümüzdeki dönemde daha da yukarı çıkacaktır çünkü hem rekolte de yok. Hem de piyasada fındık yok. O nedenle fiyatlar hükümetin açıkladığı rakamın üzerine çıkacak. Şurası kesin çiftçi acele edip hasadını erken yapıp fındığını alelacele pazara indirirse zarar edecek ama indirmez ihtiyacı kadar kademe kademe ürünün pazara indirirse kendi kazanacak. Yani üreticiye ürününü ihtiyacı kadar pazara indirmesini tavsiye ediyoruz. İhtiyacı kadar indirsin gerisi için beklemede kalsın bir tavsiyemizde köylümüz ürünlerin emanete vermesinler. “