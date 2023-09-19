Kuru soğan ihracatına sınırlı izin

Ali Ekber YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Ekin 2023 tarihine kadar 50 bin ton kuru soğanın ihracatına izin verilmesi için Ticaret Bakanlığ’na görüş bildirdi. Bakanlık ihracata sınırlı izin verilmesinin gerekçesini kuru soğan fiyatlarının maliyetin altına düşmesi olarak gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yazısında özetle şu bilgilere yer veriliyor: “Orta erkenci hasadın tamamlanması ve kışlık hasadın başlamasıyla fiyatların maliyetlerin altında olması, stok miktarı ve ürünlerin depolama ömrünün kısa olması göz önüne alındığında , kuru soğan ihracatına 31 Ekim 2023 tarihine kadar 50.000 ton olacak şekilde sınırlı olarak izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde döviz kuru ile iç ve dış piyasalarda yaşanabilecek olağanüstü gelişmeler, ihracat kararının tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılabilecektir.”