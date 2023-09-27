Kuru soğan ihracatına yeni düzenleme

Ali Ekber YILDIRIM



İhracatı kayda bağlı mallar listesinde yer alan kuru soğan ihracatında yeni bir düzenleme yapıldı. 31 Ekim 2023 tarihine kadar firmalar sahip oldukları kota kadar ihracat yapabilecek.

Kota, 2020 ile 2022 yılları arasında firmanın yaptığı ihracatın 3’te 1’nin yüzde 22’si olarak hesaplanıyor. Biliyorum formül biraz karışık. Şunu demek istiyorlar; 2020 -2022 yılları arasında yaptığınız ihracatın yüzde 7,33’ü kadar kuru soğan ihracatı yapabilirsiniz.

İhracat için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne başvurmanız gerekiyor.

İhracatçılara göre, bu formülle kafalar karıştırılıyor. Aslında “ihracat yapmayın” deniliyor.