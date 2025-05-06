Marmarabirlik’te sürpriz görev değişimi
Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu görev dağılımında köklü bir değişiklik yaşandı. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ali Yıldız getirildi.
EKONOMİ (BURSA) - Zeytin üreticisi Marmarabirlik yönetiminde kan değişimi yaşandı. Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna, Yönetim Kurulu kararıyla Ali Yıldız oturdu. Marmarabirlik’in yeni dönemindeki Yönetim Kurulu’nda Ali Yıldız’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin yer aldı.