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Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'nın mısır ithalatında 30 Haziran 2025’e kadar geçerli, 1 milyon tonu aşmayacak tarife kontenjanı açtı

Haber Merkezi
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Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak
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Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla mısır ithalatında tarife kontenjanı açıldığını duyurdu. Bakanlık, “Piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi ve üretici-tüketici refahının birlikte değerlendirilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

1 milyon tonluk ve %5 gümrük vergili tarife kontenjanı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda alınan kararla, et üretiminde kritik bir girdi olan hayvan yeminin yanı sıra bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısır için 30 Haziran 2025’e kadar geçerli, 1 milyon tonluk ve %5 gümrük vergili tarife kontenjanı uygulanacak.

Bakanlık, yerli üreticinin korunması amacıyla düşük gümrük vergili ithalat uygulamasının 1 Temmuz 2025 itibarıyla sona ereceğini ve gümrük vergisinin %130 seviyesine yükseleceğini de bildirdi. Ayrıca, “Bir kullanıcı tek seferde en fazla 8.000 ton ithalat yapabilecek ve yeniden ithalat için 7 gün bekleyecek” denildi. 

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