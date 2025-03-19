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97 şirkete “dış ticaret sermaye şirketi“ statüsü verildi

Ticaret Bakanlığı tarafından 97 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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97 şirkete “dış ticaret sermaye şirketi“ statüsü verildi
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Ticaret Bakanlığı’nın “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar” başlıklı tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3'üncü maddesinin (k) bendi kapsamında yürürlüğe giren "İhracat 2004/12" sayılı Tebliğ gereği, 2025 yılında "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilen firmalar belirlendi.

22 Mart 2024, 25 Temmuz 2024 ve 19 Ekim 2024 tarihlerinde yayımlanan “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar”lar yürürlükten kaldırıldı.

İşte “dış ticaret sermaye şirketi“ statüsü verilen şirketler...

 

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