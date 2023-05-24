Türkiye’nin tahmini fındık rekoltesi 810 bin ton

40’ıncısı düzenlenen Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde (International Nut and Dried Fruit Council-INC), 60 farklı ülkeden kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki sektörünün önde gelen bin 300 ismi bir araya geldi. Katılımcıların sektördeki mevcut durum ve gelişmeleri ele aldıkları, 22 Mayıs’ta başlayan ve dün sona eren kongrede fındık üreten ülkelerin toplam rekoltesi 1 milyon 262 bin 600 ton olarak açıklandı. Bunun yüzde 64.15’i yani 810 bin ton üretim ise Türkiye’den.

INC’de açıklanan verilere göre 2022-2023 sezonundan devreden 230 bin 900 ton stoklarla birlikte dünya genelinde toplam beklenen tahmini rekolte 1 milyon 493 bin 500 ton. Geçen sezona göre 35 bin 472 ton üretimde artış var. INC 2022-2023 sezonu için 1 milyon 227 bin 128 ton rekolte açıklamıştı.

Kongrede Türkiye adına tahmini rekolteyi Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Sabır açıkladı. Türkiye, fındık üretiminde 810 bin ton üretimle ilk sırada yer alırken, 110 bin tonla İtalya ve 77 bin tonla ABD takip ediyor. INC verilerine göre, geçen yıldan devreden 215 bin ton stokla birlikte Türkiye’nin toplam fındık rekoltesi 1 milyon 25 bin ton. 2022-2023 sezonunda INC’de 830 bin 628 ton açıklanmış, Tarım Bakanlığı verilerine göre 730 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Temmuz’da kesinleşir

Çotanakların daha yeni oluşmaya başladığını kaydeden Perşembe Ziraat Odası Başkanı ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Soydan, şuan rekolte hakkında net bilgi vermek yanıltıcı olabileceğini söyledi. Asıl rekolte tahmininin Tarım Bakanlığı bünyesinde üretici illerde sektör temsilcileri ve üniversitenin yer aldığı komisyonca saha çalışmaları sonucu ortaya çıkacağını vurgulayan Soydan, “Şu an fiyatlar piyasada 53-55 TL bandında seyrediyor.

Üreticinin beklentisi rekolte ne olursa olsun tatmin edici bir taban fiyat. Geçen yıl açıklanan ortalama taban fiyata artı olarak, maliyet, enflasyon ve refah payı hesaplanarak oluşacak bir taban fiyat bekliyoruz. Bununla ilgili gerekli hesaplamaları yaparak ilgili kurumlara vereceğiz. Üretici verimliliği artırmak için tarlasına iyi bakıyor. Bu emeği boşa çıkarılmamalı” dedi.

“Kısır döngüden çıkmalıyız”

Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akçay, fındık için bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesine rağmen rekolte tahmin etmenin henüz erken olduğunu söyledi. Her sezon öncesi yüksek açıklanan rekoltede 50-80 bin ton civarında sapmaların yaşandığını vurgulayan Akçay, “artık piyasayı manipüle edecek açıklamaların yerine fındığı hammaddeden çıkarıp katma değerli mamul hale getirerek pazarlamalıyız.

20 Nisan’da yaşanan zirai don ürüne zarar verdiği ifade ediliyor. Eksperlerin saha çalışmalarında Düzce Adapazarı bölgelerinde zarar tespit edildi. Temmuzda açıklanacak rekolteyi baz almalıyız. Bu da bu sezon açıklanacak taban fiyatın oluşmasına etkili olacak. Hesaplamalarımız ve beklentilerimiz geçen yıl açıklanan taban fiyatın yüzde 64-65 üzerinde bir fiyat oluşması” diye konuştu.

“Her sezon öncesi ortaya atılan ve manipülasyon yaratacak rakamlarla kısır döngü yaratmamalıyız diyen Akçay, sözlerine şöyle devam etti; “Milli Eğitim Bakanı Dr. Mahmut Özer’in desteklediği hazırladığımız Serbest bölge, Fındık Organize sanayi bölgesi ve lisanslı depo olan3 projede sonuç verdi. Ünye’ye Serbest Bölge, Altın Ordu’ya Fındık Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Fındık Organize sanayi Bölgesi’nde 20 bin tonluk lisanslı depo yer alacak. Bu bölge istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak”