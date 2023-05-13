Tütün çiftçisi destek bekliyor

Dünya Çiftçiler Günü'nde, tütün üreticileri de sorunlarına çözüm bekliyor. Ekonomi gazetesine açıklamalarda bulunan, eski Tütün Mamülleri Üreticileri Dernek Başkanı Gökhan Ersöz, tütün çiftçilerinin en önemli sorununun şirketlerle yapılan sözleşmeler olduğunu söyledi.

Çifçilerle şirketlerin yaptığı tütün sözleşmelerinin dolar bazında yapılması ve 1 sene sonra tütünü alırken güncel kur üzerinden ödenmesi gerektiğini belirten Ersöz, ayrıca sözleşme yapan firmalardan çiftçinin Bağ-Kur'unu ödemesini talep etti.

Ersöz, "Yılda 58 bin ton oryantal, 15 bin ton Virginia üretimi yapılırdı. Ancak bu sene toplam üretim 40 bin tona düştü. Gençler köylerden göç etti, yaşlılar da para kazanamadığı için ekim yapmadı. Yarı otomatik makinlerle günde 7 dönüm kırım ve dikim yapılıyor ama tam gelişmiş makineler günde 90 ton kırım dikim yapabiliyor. Bu gelişmiş makineler, sipariş veren özel şirketler tarafından alınıp çiftçiye geçici tahsisi yapılmalı. Bunlar olursa çiftçi para kazanır,ters göç başlar, devlet vergi artışı sağlar, üretim fazlası ihraç edilir, ülkeye döviz gelir" dedi.