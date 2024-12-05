“Uzun vadede sofralık zeytin havuzdan talep görecek”

EKONOMİ/BURSA

2024/2025 ürün alım kampanyasına Ekim’de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar 40 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Ürün alım süreci hakkında konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik’in faaliyet alanı olan kooperatif bölgesinde 379 bin ton rekolte olduğunu, bu miktarın tamamını almasının ne fiziki ne de mali olarak mümkün olmadığını belirtti. 2025 yılında arz talep dengesinin değişeceğini ve ürünün az olacağını ifade eden Asa, “Şu anda arz fazla, talep ise az. Daha sonra arz düşeceği için talep aynı kalsa bile fiyatlar normale dönecektir. Bu yüzden üreticimiz elindeki ürüne sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik’in 60 bin ton ile tarihinin en yüksek alım miktarı olsa da özellikle Bursa Bölgesi’nde geçtiğimiz yılın üç katı ürün olduğunu belirten Başkan Asa, bu ürünü Marmarabirlik’in tek başına kaldırmasının mümkün olmadığını söyledi. Asa uzun vadede sofralık zeytinin havuzdan talep göreceğini ifade ederek, “Sofralık zeytin rekoltesinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde Marmarabirlik’in görevi önce kendini, kooperatiflerini ve ortaklarını korumaktır. Aynı zamanda ortağının ürününü satmak en iyi şekilde değerlendirmek ve bir sonraki ürün alım dönemine hazırlanmaktır” dedi.

İlk hasat dönemi başladığında üreticinin tercihinin yağlık zeytin olduğunu bildiren Hidamet Asa, “Şu andaki teslimatların sofralığa doğru yönelmiş olması sevindiricidir. Bu da üreticimiz açısından fiyat ortalamasının yukarı yönde artışını sağlayacaktır. Serbest piyasadaki ürünün ortalama fiyatı düşük seviyede. Üretimde devamlılığın sağlanması için üreticinin emeğinin ve alın terinin korunması gerekir. Burada tüccara da görev düşüyor. Marmarabirlik’te 270 dane ürünün avans fiyatı 70 TL iken serbest piyasada 45 TL’ye almak istenmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.