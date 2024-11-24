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Zeytin üreticisi sıkıntılı! Günlük 3 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Aydınlı zeytin üreticileri çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçi. "Günlük 3 bin lira yevmiyeyle zeytin çırpacak işçi yok" diyen üretici bu yüzden hasat sürecinin 2 ayı bulacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Zeytin üreticisi sıkıntılı! Günlük 3 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar
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Zeytinin memleketi Aydın'da hasat süreci başladı. Germencik'in Moralı Mahallesi'nde hasadını gerçekleştiren Esma Doğan, zahmetli süreci anlattı.

Zeytinyağının fiyatının borsada 150 lira olduğunu ve bunun emeklerini karşılamadığını kaydeden Doğan, zeytinin 'var yıl'ı olmasına rağmen üreticinin yaşanan kuraklıktan da etkilendiğini belirtti.

Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını belirten Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını aktardı.

Günlük 3 bin liraya işçi yok

Çalıştıracak işçi bulamadıklarını da kaydeden Doğan; "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz.

Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" dedi.

Üretici fiyatlardan memnun değil

Zeytin ağaçlarından düşen zeytinleri dallarından ve yapraklarından da ayıkladıklarını kaydeden Doğan; "Daha sonra çuvalları koyup zeytinyağı işleme tesisine götürüyoruz. Orada zeytinler işlenip yağı çıkarılıyor. Zeytinyağı sofraya gelene kadar bayağı zahmetli bir süreçten geçiyor. Bu yıl zeytinyağının fiyatı da düşük. Litresi borsada 150 lira. Bu fiyat bizim emeğimizin karşılığı olamaz. Zeytinyağının fiyatı bu yıl biz üreticileri memnun etmiyor" diye konuştu.

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