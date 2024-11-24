120 yıldır geliştirdiği değerler, bu kez “Sahre” sergisiyle anlatılıyor

Temelleri beş kuşak önce 1904 yılında büyük dede Misafirzade Sani Efendi’nin Gaziantep’te kurduğu dokuma tezgâhları ile atılan SANKO Holding, bugün 120 yaşında. SANKO Holding, 120’nci yaşını, geçmiş hikâyesini sanatla buluşturduğu “Sahre” sergisiyle kutluyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sergi ile ilgili olarak “Büyük dedemiz Sani Bey’in 1904 yılında Gaziantep’te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriye dedemizin emekleriyle büyüyen, rahmetli babamız Sani Konukoğlu’nun vizyonu ve çalışmalarıyla dünya çapında şirketler topluluğuna dönüşen SANKO Holding, 120. yılına erişti.

120. yılımızda, sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz” diyor.

SANKO Holding’in 120’nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Konukoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor:

“120’nci yılımızı kutlarken değerli aile büyüklerimize saygı ve minnet doluyum. Öte yandan kardeşlerimle birlikte babamıza verdiğimiz sözler doğrultusunda işimizi büyütürken, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara ve insanlarımıza sunma gayesiyle daima toplumsal fayda odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aile büyüklerimizin başlattığı üretim yolculuğunu, bugün 14 bin kişilik SANKO ailemizle faaliyet gösterdiğimiz her alanda sektörlere öncülük ederek sürdürüyoruz. SANKO’nun değerlerini ve birikimini yeni hikâyelerle güçlendirmek temennisiyle 120’nci yılımızı kutluyor, bu anlamı sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılarımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu

Sahre geleneği

Serginin temasını oluşturan “Sahre” sözcüğü, Gaziantep ve bölgesinde geçmişten günümüze uzanan bir geleneği anlatıyor. “Altı gün çalış, bir gün dinlen” felsefesiyle Gaziantep halkının bir araya gelip vakit geçirdikleri, birlikte sofralarını, dertlerini paylaşarak çözüm aradığı, güzel gelişmeleri kutladığı ve müşterek geleceklerini planladıkları zamanlara işaret ediyor. Bu gelenek, dayanışmanın ve toplumsal bağları güçlendirmenin de önemini anlatıyor.

Nergiz Yeşil

Çağdaş sanatçılar yorumluyor

Sergi, SANKO Holding’in varlık gösterdiği farklı sektörlerdeki üretimleri çağdaş sanatçıların yorumlarıyla izleyiciyle buluşturuyor. Sergide şu sanatçılar işleriyle yer alıyor:

Makine ve endüstri estetiği üzerine yoğunlaşan pratiği ile Murat Germen holding üretim tesislerini lensinden yorumlarken SANKO Holding çalışanlarının katıldığı atölye çalışması ile kolektif bir projeye dönüştürüyor. Leyla Emadi, beton ve kökleri iç içe kullanarak aile bağlarını, kuşaklararası güç birliğini yücelten bir çalışma sunuyor. Fırat Engin, neon tipografilerle sahre geleneğine atıfta bulunan “Rafık”, “Hasbihal”, “Elden Ele”, “Vuslat” sözcüklerini eserine taşıyor. Jennifer İpekel, geri dönüşümlü kumaşlar ve batik, dikiş ve kırkyama gibi geleneksel tekniklerle bölgenin efsane/destan, gelenek ve öğretilerini soyut bir biçimde yeniden canlandırıyor. Nergiz Yeşil, bio sanat çalışmalarıyla doğa ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. Hakan Yılmaz, ilmek ve düğüm metaforlarıyla SANKO'nun tarihini dijital bir deneyim alanında sunuyor. Yılmaz’ın çalışması, holdingin istikrarlı büyümesini ve sürdürülebilirlik odağını dijital bir hikâye ile izleyiciye aktarıyor. Sergi, 9 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.