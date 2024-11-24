Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde 28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm zamanların en önemli klasik müzik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı izleyicilerle buluşturuyor. Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşecek ve “Mozart’tan Sevgilerle” adını taşıyan konserde, bestecinin farklı dönemlerini ve üsluplarını yansıtan üç farklı yapıtı seslendirilecek. Müzikseverler, bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosu’nu, 28 numaralı Senfoni’sini ve İki Marş eserini dinleyecekler. BİFO, programın ilk eserinde piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’a eşlik edecek.

Piyanist Chloe Ji-Yeong Mun

Aydın Büke ve Füsun Özgüç, konser öncesinde, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

28 Kasım’daki bu konser, saat 19.45 itibarıyla yayına başlayan Borusan Klasik’ten canlı dinlenebilecek.