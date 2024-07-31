Ziraat Odaları Başkanlarından domates tepkisi: Tarlada 1,7 TL pazarda 15 TL

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Ortak basın açıklaması düzenleyerek salçalık domateste geçtiğimiz yıl getirilen ihracat yasağının kaldırılmasını istedi. Salça fabrikalarıyla 3,5 TL sözleşme imzalanmasına rağmen fabrikaların domatesi 1,7 TL'den aldığını kaydeden başkanlar üretim fazlası domateslerin tarlada kalması yerine sosyal yardım alan vatandaşlara hükümet tarafından dağıtılmasını talep etti.

Geçtiğimiz yıl ihracat yasağı getirilen ürünlerden biri olan salçada ihracat yasağı devam ederken bu yıl salçalık domateste yaşanan üretim fazlası hem fiyatların düşmesine hem de ürünün tarlada kalmasına neden oldu. Manisa'daki ziraat odaları başkanları Manisa Şehzadeler Ziraat Odasında bir araya gelerek yaşanan sorun ve çözüm önerileri hakkında açıklamada bulundu.

"Acil çözüm bekliyoruz"

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle yaşadığımız hasat döneminde bütün tarım ürünlerinde çiftçimiz zarar etmektedir. Son yılların en kötü hasat dönemini yaşamamızın sebebi yanlış tarım politikalarıdır. Yetiştirdiğimiz ürünlerin fiyatı yükseldiğinde ihracat yasaklanıyor yada ithal ediliyor. Üreticilerimizle birlikte tarım ürünlerini işleyen, ihraç eden fabrikalarda iflas ediyor. Buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlere verilen prim düşük olduğu için çiftçimiz ekemiyor. Bu ürünleri dışarıdan ithal ederken ihtiyaç fazlası yetiştirdiğimiz domates, biber, kavun ve karpuz gibi ürünler tarlada kalıyor. Bu şartlar iyileştirilmezse çiftçilerimiz üretemez, tarlasını traktörünü satmak zorunda kalır. Özellikle salçalık domateste acil çözüm bulunmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile salça fabrikaları arasında acilen çözüm odaklı tedbirlerin alınmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Sıkıntının en büyük nedeni ihracat yasağı"

Salçalık domateste yaşanan sıkıntının en büyük nedeninin geçen sene getirilen ihracat yasağı olduğuna dikkat çeken Altındağ, ihracat yasağı nedeniyle bugün salça fabrikalarının elinde geçtiğimiz yıldan kalan salçalar olduğunu ve kapasitelerinin dörtte biriyle çalıştıklarını anlattı. 3,5 TL'den salça fabrikaları ile sözleşme yapmalarına rağmen fabrikaların ürün fazlası nedeniyle domatesi tarlada 1,7 TL'den aldığını kaydeden Altındağ bu durum yüzünden birçok domates üreticisinin tarlarını sürmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da üretim planlamalarının tüm paydaşların içinde olduğu bir kurul tarafından yapılması gerektiğini ve katma değeri yüksek olan ürünlere yönlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da üretimin yılbaşında planlı olarak yapılmasının hem üreticiyi hem de ülkeyi refaha kavuşturacağını ifade etti.

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan ise geçtiğimiz yıl zeytinyağına da ihracat yasağı getirilmesi nedeniyle dünyada zeytinyağı fiyatı artarken Türkiye'de düştüğünü ve ihracat yasağının kaldırılarak hem ülkenin hem de üreticinin kazanmasının önünün açılması gerektiğini söyledi.

"Üretim fazlası domatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılsın"

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da tüm tarımsal STK'larla işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Üretim fazlası domatesin 3,5 TL'ye sözleşme olmasına rağmen 1,7 TL'ye fabrikaların aldığını ve pazarda üreticinin 15 TL'ye aldığını söyledi. Bu sorunun çözümü için hükümete çağrı yapan Özarı, sosyal yardım desteği alan 4 milyon 300 bin aileye bu domateslerin üreticiden alınarak dağıtılması teklifinde bulundu.