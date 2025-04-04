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Giresun Ziraat Odası uyardı: Fındıkta ciddi rekolte kaybı yaşanacak

Giresun'da geçtiğimiz haftalarda kar yağışının ardından suya doyan toprak nedeniyle fındık ocakları kökünden devrildi, rekoltede büyük düşüş bekleniyor

Haber Merkezi
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Giresun Ziraat Odası uyardı: Fındıkta ciddi rekolte kaybı yaşanacak
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Giresun ve çevresinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı, fındık üreticilerini zor durumda bıraktı. Bahar hazırlıkları için fındık bahçelerine giren üreticiler, birçok ocaklarının kökünden söküldüğünü görünce adeta şok yaşadı. Kar yağışıyla suya doyan yamaç arazilerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle fındık ocakları kökünden devrilirken, yüksek kesimlerde yaşanan zirai don etkisiyle oluşan zarar tespit çalışmalarına başladı.

2025 yılı fındık rekoltesinde ciddi düşüş beklentisi

Uzmanlar, kar nedeniyle fındık ocaklarının kökünden sökülmesinin yanı sıra, don olaylarının yeni sürgünlerde kurumaya neden olduğunu belirtiyor. Bu durumun 2025 yılı fındık rekoltesinde ciddi bir düşüşe yol açacağı öngörülüyor.

Üreticiler yetkililerden destek bekliyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaşanan olumsuzluklara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve havaların eksi dereceleri bulması sebebiyle özellikle yeni sürgünlerde ciddi manada kurumalar meydana geldi. Bunun yanı sıra kar yağışından dolayı bazı bölgelerde fındık ocakları kökünden söküldü. Sökülen ocakların yerine yenilerinin yetişmesi ve bu fındık ocaklarının yeniden mahsul vermesi 7-8 yılı bulacaktır. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında fındıkta ciddi oranda rekolte kaybı yaşanması kaçınılmaz olacak gibi görünüyor"dedi. Ziraat odaları ve ilgili kurumlar, zarar tespit çalışmalarına devam ederken üreticiler ise yetkililerden destek bekliyor.

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