TAYSEB, teşvik ve avantajlarını yatırımcılarla paylaştı

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), Adana’da düzenlediği özel bir toplantıyla üretim ve ihracat odaklı çalışan firmalara bölgedeki yatırım teşvik ve fırsatlarını anlattı. Doğu Akdeniz’in sanayi üssü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren TAYSEB; vergi muafiyetleri, parsele kadar ücretsiz altyapı hizmetleri, lojistik avantajların yanı sıra Torosport Ceyhan Limanı ile sunduğu kolaylıkla da yatırımcıları destekliyor.

Sahip olduğu 3,6 milyon metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden biri olan ve ticaret hacmini her yıl daha da artıran Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), Doğu Akdeniz’in sanayi üssü olmayı hedefliyor. Önemli yatırım bölgelerinin merkezinde yer alan konumu, lojistik avantajları, ücretsiz altyapı hizmetleri ve vergi muafiyetleri ile dikkat çeken TAYSEB, düzenlediği özel bir toplantı ile yatırım teşvik ve fırsatlarını anlatarak özellikle ihracat odaklı üretim yapan yatırımcılar için çağrıda bulundu. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, TAYSEB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir , TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy,’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da yer aldı.

Ahmet Eren: Üçüncü Faz çalışmalarına başladık

Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Tekfen’in 68 yıllık birikimle 41 şirket ve 12 bin çalışanıyla inşaattan tarıma kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, “Çukurova, Tekfen için oldukça önemli bir yere sahip. Tekfen İnşaat'ın yaptığı ilk büyük otoyol inşaatı olan Tarsus – Adana -Gaziantep otoyolunu burada gerçekleştirdik. Toros Tarım’ın ilk gübre fabrikasını Ceyhan'da kurduk. Yine Toros Tarım’ın yürüttüğü limancılık faaliyetlerimiz kapsamında en önemli limanlarımızdan biri, Ceyhan” dedi.

Toros Tarım’ın Ceyhan’daki üretim ve liman tesisinin bulunduğu bölgede yer alan TAYSEB’in 1990 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlatan Eren, “Ceyhan tesisimizde kurulu limanımız ve verdiğimiz limancılık hizmetlerimizle TAYSEB'e her yıl artan miktarlarda özellikle likit kimyasal ve bitkisel yağların elleçlenmesinde destek veriyoruz. TAYSEB’de kurulu işletmeler Ceyhan’daki limanımızı kullanıyorlar. Son yıllarda bölgemizde faaliyet gösteren kullanıcıların büyük çoğunluğu başta enerji olmak üzere birçok alanda yatırım yapıyor. Kurucu ve işletici olarak burada yer alan yatırımcılarımızın amaçlarına hizmet edecek altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Üçüncü faz çalışmalarına da başladık. Serbest bölgemizin her yıl artan dış ticaret hacmi bizlere gurur veriyor” diye konuştu.

Yusuf Dinçsoy: Üretime ve ihracata yönelik yatırımcıları bekliyoruz

Yaptığı konuşmada Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge'nin sunduğu avantajlardan bahseden TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, “Serbest bölgede üretim gerçekleştiriyorsanız, üretmiş olduğunuz üründen elde ettiğiniz kazançlar kurumlar ya da gelir vergisinden tamamen muaf. Ürettiğinizin yüzde 85 ve üzerini ihraç ediyorsanız, çalışanların ücretleri de gelir vergilerinden muaf. Yerli yabancı ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıların eşit statüye sahip olduğu serbest bölgelerde gerek yurt içi, gerek yurt dışından bölgeye gelen ürünler, KDV ve gümrük vergilerinden muaftır. İthal edilen ürünler için eşya değeri üzerinden binde 1 fon ödenirken, ihracat yapılan ürünler üzerinden fon ödenmiyor. Bölgede üretilip yurt içine satılan ürünlerde fon oranı ise binde 9. Serbest bölgelerde en büyük teşvik, ihracattır. Hammaddeyi Türkiye’den sağlayıp yurt dışına satabiliyorsanız, serbest bölgeden başka düşünebileceğiniz başka bir alan yok” dedi.

Özellikle üretime ve ihracata yönelik yatırım planlayan yatırımcıları TAYSEB'e beklediklerini vurgulayan Dinçsoy, "Enerjide de KDV muafiyeti olan serbest bölgelerde, işletici şirket olarak üstlendiğimiz sorumlulukla elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon gibi tüm altyapı hizmetlerini kullanıcının parseline kadar ücretsiz olarak götürüyoruz. Yaptığımız yatırımlar kapsamında bölgemize şalt merkezi kurduk, doğalgazı getirdik. Elektriği artık dağıtım değil iletim sisteminden almamız nedeniyle önemli bir maliyet düşüşü sağlıyoruz. Yatırımlarda önceliğimiz, kullanıcılarımızın rekabet gücünü artırmak” diye konuştu.

Sundukları lojistik avantajlardan da bahseden Yusuf Dinçsoy, “Otoyola direkt bağlantımız bulunuyor Mersin Limanı’na 120, İskenderun Limanı’na 70 km mesafedeyiz. İskenderun ve Mersin limanlarına otoyol bağlantısı ile kolaylıkla ulaşılabiliyor. Adana Havalimanı’na da mesafemiz 70 km. Erzin Tren İstasyonu’na uzaklığımız sadece 18 km. Kuru yük limanı olarak faaliyet gösteren Sönmez Çimento Limanı Serbest Bölge’de yer alırken, kullanıcılarımıza da hizmet sunuyor Torosport Ceyhan Limanı, Serbest Bölge’nin yanı başında yer alıyor. Bu limanda hem kuru yük hem de likit ürünleri elleçlemek mümkün. Torosport Ceyhan ile TAYSEB arasındaki kimyasal ve bitkisel yağ boru hatları da kullanıcılarımız için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu hatta gerçekleşen ticaret hacmi 2019 yılında 103 bin ton iken 2023’te 1 milyon 177 bin tona ulaştı. Birkaç yıl içinde bu rakamın 2 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz” bilgisini verdi.

Yatırım kümesinin tam göbeğinde yer alacak

TAYSEB’in, Kocaeli Körfezi gibi ikinci bir endüstri merkezi olması beklenen İskenderun Körfezi'nin tam kalbinde yer aldığına dikkat çeken Dinçsoy, “Süveyş Kanalı'na çok yakınız. Bütün Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına pazarlarına yakın bir mesafedeyiz. Havalimanlarına, otoyollara ve limanlara kolay erişim imkânı sunuyoruz. TAYSEB, Ceyhan OSB ve Erzin OSB , Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, SASA Özel Endüstri Bölgesi gibi tesislerin de hayata geçmesiyle bir yatırım kümesinin tam göbeğinde yer alacak. Tersane, liman, yat limanı, yat imalatı gibi konularda yaklaşık 1 milyon metrekarenin üzerinde, diğer sektörlere yönelik olarak da 600 bin metrekareye yakın değişik ölçülerdeki parsellerimize yatırımcılarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Serbest bölgelerde özellikle ihracata dayalı üretim yapmanın temel hedefleri olduğunu ifade eden Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, "Türkiye'deki serbest bölgeler, ihracatın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, istihdamın genişlemesi, ileri teknoloji teknik transferlerinin hızlandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlarıyla kurulmuştur. 2024 - 2026 dönemine ilişkin orta vadeli plan kapsamında da serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yabancı yatırımların çekilmesi, serbest bölgelerde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, yeşil ve döngüsel ekonomiye serbest bölgelerin sağladığı katkının artırılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi öncelikli hedefimiz olarak belirlenmiştir” dedi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise “Ceyhan ve Yumurtalık bölgelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel endüstri bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Bunun yanı sıra, bölgemizde yeni bir konteyner limanı da inşa edilecektir. Adana, bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TAYSEB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel ile katılımcıların serbest bölgeye ilişkin soruları cevaplandı.