15 yıl içinde orduların büyük bölümü robotik olacak

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, katıldığı bir podcast yayınında konuştu. Milley, "Savaşın karakteri sıklıkla değişiyor. Her yeni silah geliştirdiğinizde bu yaşanıyor. Ancak temel ilkelerdeki değişim sadece ara sıra gerçekleşiyor. Bugün savaşın temel ilkelerindeki en belirgin değişimi yaşıyoruz. Bu kez bu değişime teknoloji öncülük ediyor" dedi.

Hassas algılama kapasitelerindeki artışın orduların saldırı şekillerini değiştirdiğini belirten Milley, "Hassas güdümlü mühimmatla vurma yeteneği insanların daha önce tanık olduğu hiçbir şeye benzemiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li general robotların ordulardaki rolüne dikkat çekerken, ABD ve birçok diğer ülkenin mürettebatsız gemiler ve tankları denediğini hatırlattı.

Milley, "Eğer daha yakında olmazsa, 15 sene içinde orduların, donanmaların ve hava kuvvetlerinin önemli bir bölümünün robotik olacağını göreceksiniz" diye konuştu.

ABD ordusu başta dronelar olmak üzere birçok robotik ve insansız sistemi savaş araçlarında kullanıyor. Ancak daha fazla sistemin geliştirilme aşamasında olduğu biliniyor. Robotik kara saldırı araçlarının yanı sıra insansız savaş gemileri ve savaş uçaklarına eşlik etmesi için tasarlanan insansız hava araçları bu sistemlerden bazıları.

Yapay zeka da savaş sahasına iniyor

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, robotik araçların yanı sıra artan yapay zeka kapasitesinin olası etkilerinin de altını çizdi.

Yapay zekanın hem ait olduğu ordu hem de düşman ordusu hakkında devasa miktarda veri toplama kapasitesine sahip olduğunu belirten Milley, bunu savaş alanında verilecek kararlarda önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Milley, "Savaş sırasında karar verme mekanizması esastır. Eğer büyük oranlardaki veriyi hızlı bir şekilde değerlendirme şansınız olursa kesin bir avantajınız olur. Bu teknolojilerin tamamı aynı anda geliştiriliyor ve gelecek 10-15 yıl içinde sonuçlarını verecek" dedi.

ABD ordusu son yıllarda yapay zekayı bazı savaş araçlarının içine yerleştirmek için çalışmalar yapıyor. Geçen ay, ABD Hava Kuvvetleri yapay zekanın bir savaş uçağı uçurduğunu ve içinde it dalaşı da olan bazı testleri başarıyla geçtiğini açıklamıştı.