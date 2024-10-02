AB, YouTube ve TikTok'un algoritmalarını sunmalarını istedi

Avrupa Komisyonu, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan kullanıcılarına içerik öneren algoritmaların kullandığı parametreler hakkında bilgi istedi. Ayrıca, bu algoritmaların seçim süreci, zihinsel sağlık ve çocukların korunması gibi bazı sistemik riskleri artırmadaki rolleri hakkında da bilgi talep etti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yapılan talepler, platformların öneri sistemlerinin yasadışı içeriklerin yayılmasındaki rolüne de odaklanıyor. Bu içerikler arasında yasa dışı uyuşturucular ve nefret söylemi gibi konular var.

Komisyon aldığı yanıtlarla birlikte bu içeriklerin yayılmasını engellemek için alınan önlemleri de değerlendirecek.

CNBC-e'de yer alan habere göre, komisyon, TikTok'tan, kötü niyetli kişilerin uygulamayı manipüle etmesini önlemek, seçimler ve toplumsal söylemle ilgili riskleri azaltmak için şirketin aldığı önlemler hakkında ek bilgi talep ettiğini söyledi.

AB, teknoloji şirketlerinin talep edilen bilgileri 15 Kasım'a kadar sağlamaları gerektiğini, komisyonun bundan sonra para cezası da içerebilecek bir sonraki adımlara karar vereceğini açıkladı.

AB, daha önce Büyük Teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yasadışı ve zararlı içeriklerle mücadele etmek için daha fazla şey yapmasını gerektiren DSA kapsamında uyumsuzluk işlemleri başlatmıştı.