Android telefonlar, İstanbul depremini saniyeler öncesinde bildirdi

Google, geçtiğimiz yıllarda afet bölgelerinde yaşayanlar için faydalı bir özellik geliştirdi ve dünya çapında bunu piyasaya sürdü. Android telefon ve tabletlerde çalışan ve tamamen ücretsiz olan Deprem Uyarı Sistemi, daha önce Türkiye’de yaşanan pek çok depremde olduğu gibi İstanbul depremini de saniyeler öncesinde tespit ederek bildirdi.

Dünya çapında milyonlarca telefon ve tablette aktif olan Android Deprem Uyarı Sistemi, olası bir deprem meydana gelmeden 10-20 saniye öncesinde kullanıcıya uyarıda bulunarak önlem alması gerektiğini bildiriyor.

Uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Android telefonların içerisinde bulunan gelişmiş ivmeölçer gibi sensörler, en küçük sarsıntıları bile hassas bir şekilde algılayabiliyor. Google, bu sensörlerden faydalanarak küresel çapta bir Android deprem ağı oluşturuyor. Bu ağ sayesinde, bir bölgede çok sayıda telefon aynı anda sarsıntı tespit ettiğinde, sistem bunu bir deprem olarak algılıyor ve etkilenecek diğer bölgelere birkaç saniye önceden uyarı gönderiyor.

Her ne kadar İstanbul depremini bugün erkenden tespit ederek saniyeler öncesinde bildiren bu sistem, 6 Şubat depreminde ne yazık ki geniş çapta bir uyarı yapmamıştı.

BBC’nin araştırmasında Google’ın sistemden sorumlu yöneticilerinden Micah Berman, sistemin çalıştığı konusunda ısrar ederken, “Bu sistemin devreye girdiğine ve uyarılar gönderdiğine eminiz” diyor ama şirket bu uyarıların yaygın bir şekilde insanlara ulaştığına ilişkin herhangi bir kanıt sunamıyor.

Bugün Android telefon sahipleri deprem bildirimi aldı ve uyarıda şu açıklamalara yer verildi:

“Yakındaki deprem. Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 137,4 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5,3 büyüklüğünde.”

Her ne kadar depremin büyüklüğünü tam olarak tespit edemese de, sistemin saniyeler öncesinde uyarıda bulunması hayat kurtarıcı bir hamle diyebiliriz.