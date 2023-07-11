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Apple, App Store fiyatlarını yükseltecek

Apple, KDV düzenlemesi kapsamında App Store fiyatlarının yükseleceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Apple tarafından geliştiricilere gönderilen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek.

25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor.

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