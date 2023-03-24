Apple, sinema sektörüne yatırım yapacak

Apple TV+’a 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şirket ayrıca Apple TV+ için çekilen yapımları dünya çapında sinemalarda yayınlamayı planlıyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre Apple, yeni yapımlarıyla sinema sektöründe boy gösterecek. Apple TV+ için çekilen film ve belgeselleri, daha fazla abone çekmek ve kültürel etki yaratmak için dünya çapında dağıtmak istiyor.

Aktarılana göre şirket, sinemalarda Apple TV+ yapımlarının yayınlanması için birkaç film dağıtımcısıyla görüşmeye başladı.