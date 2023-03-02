Apple'dan pil değişim ücretlerine zam

iPhone 14 serisinin dışındaki iPhone modellerinin garanti dışı pil servis ücretine zam geldiği açıklandı.

Şirket, iPhone Onarımı ve Servisi sayfasına bir not ekleyip, pil servisi ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren artırılacağını bildirmişti.

Söz konusu notta, “Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 artırılacaktır.” ifadelerine yer verilmişti.

iPhone Pil Değişim Ücretleri

•iPhone 13 serisi: 1.939 TL

•iPhone 12 serisi: 1.939 TL

•iPhone 11 serisi: 1.939 TL

•iPhone X serisi: 1.939 TL

•iPhone 8 serisi: 1.559 TL

•iPhone 7 serisi: 1.559 TL

•iPhone 6 serisi: 1.559 TL

•iPhone SE serisi: 1.559 TL