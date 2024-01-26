Apple'ın yeni güncellemesinde 118 yeni emoji yer alacak

Apple, iOS 17.4 için ilk geliştirici betasını yayınladı. Sürüm ile birlikte kullanıcılara önemli yenilikler sunulması bekleniyor.

Bu yenilikleri arasında sadece gizlilik ve güvenlik değil, aynı zamanda kullanıcıların sevdiği emojiler de yer alacak.

iOS 17.4 Beta güncellemesinde 118 yeni emojinin sunulacağı ortaya çıktı. Şu anda yalnızca geliştiricilerin erişebildiği bu emojiler, kararlı sürümün çıkmasıyla herkes tarafından kullanılabilecek.

Koşma, yürüme, tekerli sandalye kullanan insan, anka kuşu, mantar ve yüz emojileri yeni eklenecej emojiler arasında yer alacak.