Avrasya Teknoloji Haftası'nda siber tehditler, akıllı ağlar, 5G ve teknolojinin yeni çağı konuşuldu

Avrasya Teknoloji Haftası, iki gün fikir liderlerinin vizyon dolu konuşmaları, katılımcılara sektörün nabzını tutma ve geleceği birlikte tasavvur etme şansı sundu. Avrasya Teknoloji Haftası’nda bir araya gelen sektör liderleri ve uzmanlar, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik altyapıyla değil, aynı zamanda kurum içi farkındalık, sürdürülebilir iş birlikleri ve stratejik uygulama örnekleriyle başarıya ulaşabileceğini vurguladı. 5G, yapay zekâ, siber güvenlik ve mobilite gibi alanlarda gerçekleşen panellerde, özellikle artan siber tehditlere karşı şirketlerin daha proaktif, esnek ve akıllı çözümler geliştirmesi gerektiğinin altı çizildi. Kurumlar teknolojik gelişmelere adapte olmalı Avrasya Teknoloji Haftası’nın ilk gününde, “Gelişmiş Siber Tehditlerle Yapay Zekâ ile Mücadele” başlıklı panelde i2i Systems Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Arı moderatörlüğünde Oyuncu, Yatırımcı ve Danışman Burak Dayıoğlu ile Secure Way Yönetici Ortağı Can Tarakçı bir araya geldi. Oyuncu, Yatırımcı ve Danışman Burak Dayıoğlu yapay zekâ ile gerçekleştirilen dijital saldırılara karşı, “Gerçeğinden ayırt edilemeyecek derin sahte (deepfake) videolar artık yaygınlaşıyor. Önceden hayal gibi görünen işler birkaç dakika içinde yapılabilir hale geldi. Hatta artık bir yapay zekâ modeli, bir yazılımı analiz edip hangi noktalardan kırılabileceğini saniyeler içinde çıkarabiliyor. Bu nedenle savunma tarafında biz de doğal olarak yapay zekâdan faydalanmaya çalışıyoruz” derken, Secure Way Yönetici Ortağı Can Tarakçı ise, “Saldırganlar yalnızca otomasyonla yetinmiyor; motivasyonlarını, stratejilerini değiştiriyorlar. Bizim de bu motivasyonları analiz etmemiz ve ona göre önlem geliştirmemiz gerekiyor. Yapay zekâ temelli çözümler sadece araç olarak değil, aynı zamanda bu ekiplerin uzaktan çalışan bir parçası gibi değerlendirilmeli” dedi.

“Yapay zekâ bugün için bir yardımcı gibi görünse de 5G ile birlikte vazgeçilmez olacak"

Yapay zekâ vazgeçilmezimiz olacak Yapay zekâ üzerine değerlendirmelerin yer aldığı “Yapay Zekâ Destekli Ağlar: Akıllı Bağlanabilirliğin Geleceği” başlıklı panelde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr R. Ruşen Kömürcü moderatörlüğünde Vodafone Dijital Ağ Mühendisliği Müdürü Çağdaş Toman ve Türk Telekom Ar-Ge Grup Müdürü Selami Çiftçi bir araya geldi. Türk Telekom Ar-Ge Grup Müdürü Selami Çiftçi, “Yapay zekâ, hayatımızın her alanını etkileyen bir teknoloji haline geldi. Telekom sistemlerinde geçmişte daha manuel yapılandırmalar ve reaktif yaklaşımlar kullanıyorduk. Örneğin, bir problem ancak ortaya çıktıktan sonra müdahale edilebiliyordu. Fakat yapay zekânın gelişmesiyle artık proaktif yaklaşımlar benimsiyoruz” dedi. Vodafone Dijital Ağ Mühendisliği Müdürü Çağdaş Toman ise, “Yapay zekâ bugün için bir yardımcı gibi görünse de 5G ile birlikte vazgeçilmez olacak. IoT cihazları, otonom sistemler ve endüstriyel üretimlerde verimlilik artışı için yapay zekâ kilit bir rol oynayacak” dedi.

6G ile işler daha da değişiyor “Metaverse Devrimi: AR, VR ve XR Dijital Gerçeklikleri Nasıl Şekillendiriyor?” başlıklı oturumda konuşan NaraXR Kurucu Ortağı Zafer Karadayı “Şu anda 5.5G’den 6G’ye doğru ilerliyoruz. 5G aynı anda binlerce cihazın stabil şekilde çalışmasını sağlayabiliyor. Ancak bu da yeterli değil; 6G ile işler daha da değişiyor” derken, GSM ağlarına yönelik siber saldırılara değinen Maervo kurucusu Glenn Wilkinson, “GSM Şebekesi 20 Dakikada Nasıl Hacklenir?” başlıklı konuşmasında, “Tüm bu yeni teknolojiler, eski yapıların üzerine inşa edildi. Tıpkı sallantılı temeller üzerine lüks bir çatı katı inşa etmek gibi. Hacker’lar doğrudan bu sistemleri hedef alabilir” dedi. “Hareket Halindeki Gelecek: Yeni Nesil Mobiliteyi Şekillendiren Trendler” başlıklı oturumda konuşan Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ise, “Otomotiv sektörü ciddi bir dönüşüm içinde. 2024 yılı, teknolojik dönüşümün hızlandığı ve sürücü hedeflerinin şekillendiği bir yıl oldu diyebiliriz. Elektrikli araçların pazar payı artmaya başladı. Özellikle Asya ve Avrupa'da elektrikli ve otonom araçların yükselişi sektörde ciddi bir rekabet ortamı yaratıyor” dedi.

"5G özel ağların üretim süreçlerini dönüştürebilecek çok önemli bir fırsat"

5G sanayinin üretim verimliliğini artırıyor Fuarın ikinci gününde “5G Özel Ağlar: Sektörün 5G'den Beklentileri” başlıklı oturumda Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören moderatörlüğünde İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Sarı, KCCTech Kurucu Ortağı Ahmet Çark, Beko Corporate Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar ve The Besen Group CEO’su Alex Besen bir araya geldi. 5G’nin sanayiye etkisi konusunda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Sarı, “5G’nin özellikle üretim verimliliği, otomasyon, kestirimci bakım ve dijital ikiz uygulamaları gibi birçok alanda dönüştürücü etkisi olduğunu görüyoruz. Sanayideki üretim hatları artık daha esnek, daha dijital ve daha otonom hale gelmek zorunda” derken, Türkiye’deki 5G özel ağlar konusunda KCCTech Kurucu Ortağı Ahmet Çark, “5G ağlarının kullanımı giderek artıyor. Şu an Türkiye'de özel frekans tahsisiyle ilgili bazı belirsizlikler var. Bu konuda düzenleyici otoritelerin daha net çerçeveler çizmesi, sektörün gelişimi açısından çok önemli” dedi. 5G özel ağların üretim süreçlerini dönüştürebilecek çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Beko Corporate Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Bugün zaten akıllı fabrikalar kuruyoruz. Bu fabrikalarda IoT cihazları, robotik sistemler, görüntü işleme çözümleri gibi pek çok ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sistemlerin gerçek zamanlı çalışabilmesi için 5G özel ağlar devreye giriyor” dedi. Farklı bölgelerde özel 5G ağlarının gelişimi üzerine The Besen Group CEO’su Alex Besen, “Küresel olarak baktığımızda, özel 5G ağlarının özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde ivme kazandığını görüyoruz. Almanya’da, işletmelerin kendi özel ağlarını kurabilmesi için hükümet özel frekans tahsisleri yaptı. Japonya da benzer bir modeli uyguluyor. ABD’de ise CBRS (Citizens Broadband Radio Service) sayesinde işletmeler daha düşük giriş engelleriyle özel LTE ve 5G ağları kurabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Asıl mesele farkındalık yaratmak “5G Özel Ağlar: Kurumsal Dönüşümün ve Ağ Egemenliğinin Hızlandırılması” başlıklı oturumda Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören moderatörlüğünde TTG International CTO'su ve Ar-Ge Direktörü Mehmet Beyaz, ULAK Haberleşme Ağ Operasyonları Sorumlusu Sertaç Uslu ve i2i Systems Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Arı bir araya geldi. Asıl meselenin farkındalık yaratmak olduğunun altını çizen ULAK Haberleşme Ağ Operasyonları Sorumlusu Sertaç Uslu, “Kullanıcılara 5G’nin ne sunduğunu anlatmamız gerekiyor. Sadece “yüksek hız” ya da “çok sayıda cihaz bağlanabilir” gibi başlıklar tek başına yeterli değil. Sektörün bu teknolojiye neden ihtiyaç duyduğunu gösterecek örneklerle konuşmalıyız. Sektörel başarı hikayeleri oluşturmalıyız” derken, pazarda karşılaşılan temel sorunlara değinen i2i Systems Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Arı, “Ürün ve teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, eğer doğru kurgulanmamış mesajlarla, doğru ‘use case’lerle hedef kitleye ulaşamazsanız, başarı şansınız azalıyor. Maalesef birçok sektörde, örneğin lojistik, enerji veya üretim gibi alanlarda, hâlâ ciddi bir bilgi eksikliği var” dedi. Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına uygun, veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen sistemlerin geliştirdiğini beliren TTG International CTO'su ve Ar-Ge Direktörü Mehmet Beyaz ise “Burada önemli olan, birlikte çalışabilen açık sistemler yaratmak ve sektördeki tüm oyuncuların birbirinden öğrenmesini sağlamak” dedi.