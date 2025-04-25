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Intel'den zayıf tahmin, hisseler geriledi

İkinci çeyrek beklentileri hayal kırıklığı yaratan Intel'in hisseleri değer kaybetti.

Haber Merkezi
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Intel'den zayıf tahmin, hisseler geriledi
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İlk çeyrek mali sonuçları ile birlikte açıkladığı ikinci çeyrek beklentileri hayal kırıklığı yaratan Intel'in hisseleri değer kaybetti.

Dün Wall Street'te günü yüzde 4,37 artışla 21,49 dolardan kapatan Intel hisseleri, bu sabah Frankfurt'ta yüzde 4'e yakın değer kaybetti. Intel hisseleri yüzde 3,94 düşüşle 18,08 euro seviyesinden işlem gördü.

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