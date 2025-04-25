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Hopi’ye Effie Türkiye’den 2 altın ödül

Kullanıcılarına “Alışverişte kafa rahatlığı” vaadiyle, alternatif ödeme çözümü olarak sunduğu “Harcamaya Hazır Limit” (Ha Ha Limit) ürününün lansmanı ile Hopi, Effie Türkiye’de 2 kategoride Altın Effie’nin sahibi oldu.

Haber Merkezi
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Hopi’ye Effie Türkiye’den 2 altın ödül
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Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide iş birliğiyle düzenlediği, en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarını ödüllendiren Effie Türkiye, bu yıl 17’nci kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren sektörünün ilk ve tek “müşteri teknolojileri” şirketi Hopi, sevilen şarkıcı Teoman’ın reklam yüzü olduğu Harcamaya Hazır Limit (Ha Ha Limit) ürününün lansmanıyla “Ünlü & Tanınmış Kişi Stratejik İş Birlikleri” ve “Kartlar, Alternatif Ödeme Sistemleri ve Sadakat Programları” kategorilerinde Altın Effie kazandı.

‘Alışverişte Kafa Rahatlığı’, Teoman’la anlatıldı

Hopi’nin ‘icat çıkarma’ vizyonunun bir yansıması olan “Ha Ha Limit” ürünü, kullanıcılara pratik ve avantajlı bir alternatif ödeme yöntemi sunuyor. Herhangi bir banka müşterisi olmayan, banka/kredi kartı kullanmayan, kredi kartı limiti bulunmayan veya limitini doldurmak istemeyen Hopililer, Kredim iş ortaklığı ve Param’ın yapay zeka destekli altyapısı ile geliştirilen Ha Ha Limit ile alışverişlerinde 60 güne kadar ödeme erteleme ve 12 aya varan taksit olanağına sahip oluyor.

Farklı jenerasyonlara hitap eden tarzı ve rahat tavırlarıyla tanınan Teoman’ın rol aldığı Ha Ha Limit lansman filmi, alışverişlerde yaşanan ödeme endişesini Hopi’nin sunduğu çözümlerle nasıl “kafa rahatlığı”na dönüştürdüğünü mizahi bir dille anlatıyor. Teoman’ın esprili “Şimdi aldık diye şimdi mi ödicez dostum” repliğiyle de “Şimdi al Sonra Öde” ve “Taksitli Öde” seçeneklerine vurgu yapılıyor.

Kullanıcıların ilgisini ve beğenisini toplamayı başaran Ha Ha Limit ürününün lansmanı ile Hopi, yurt içinde ve global arenada önemli ödüllere layık görüldü. Ha Ha Limit lansmanı, “En İyi Ünlü Kullanımı” kategorisinde Kristal Elma’nın sahibi olurken; MMA Smarties Ödülleri’nde ise Türkiye’nin de dahil olduğu MEA (Middle East Africa) bölgesinde “Omnichannel Marketing” kategorisinde altın ödülle, MEA bölgesinde “Influencer/Celebrity Marketing” alanında ve Türkiye’de “Social Media Marketing” kategorisinde bronz ödüllerle taçlandırıldı.

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