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WeLD, Avrupa iş dünyasına WOP’u tanıttı

WeLD Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot, Türkiye-Avrupa Ülkeleri İş ve Ekonomi Forumu’nun en dikkat çekici oturumunda WeLD Online Platform’u (WOP) Avrupa iş dünyasına anlattı.

Haber Merkezi
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WeLD, Avrupa iş dünyasına WOP’u tanıttı
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Türkiye-Avrupa Ülkeleri İş ve Ekonomi Forumu 10 Mayıs’ta Berlin’de düzenlendi. Diplomatik temsilcilerden uluslararası STK liderlerine, iş dünyasının öncü isimlerinden akademisyenlere kadar birçok isim bu forumda biraraya geldi.

Berlin JW Marriot Otel’de düzenlenen etkinlikte enerji, teknoloji, tarım, sanayi finans ve sağlık gibi stratejik sektörler masaya yatırıldı. WeLD Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot, forumun en dikkat çekici oturumlarından biri olan LeadTalks sahnesinde “Uluslararası Lojistikte Yeni Paradigma: Dijitalleşme, Anında Fiyatlandırma ve Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında WeLD Online Platform hakkında bilgiler de veren Özot, uluslararası lojistikte dijitalleşme, anlık fiyatlama sistemleri, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi sınır ötesi taşımacılıkta akıllı entegrasyon çözümleri üzerine şirketin vizyonu ve global stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

Özot: WOP bir devrim

Özot, “İddia ediyorum, bu sistem dünya lojistik sektörü için bir devrim” diye tanıttığı WOP, taşımacılık sektöründe dünya üzerinde bu zamana kadar hiçbir forwarder firmanın yapamadığını yapıyor. WOP, dünyanın herhangi bir noktasından başka bir noktaya yapılacak taşımacılıkta anında fiyatlandırma sağlamanın yanı sıra yapay zeka destekli işletim sistemi sayesinde tüm operasyon sürecini yönetiyor. WOP sayesinde uluslararası taşımacılık süreçleri çok büyük ölçüde hızlanıyor.

WeLD, geliştirdiği WOP ile 10 trilyon doları aşan uluslararası lojistik pazarından önemli bir pay almayı hedeflerken Türkiye’nin de dünya pazarlarında söz sahibi olmasının yolunu açıyor.

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