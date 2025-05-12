Vodafone Pay, ödeme altyapısını Mobilexpress ile birlikte yeniledi

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (VODAFONE PAY), Türkiye'nin ilk finansal teknoloji sağlayıcılarından biri olan Mobilexpress ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında ödeme hizmetlerini çeşitlendirdi.

VODAFONE PAY, Mobilexpress'in, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere, uygulanabilir tüm mevzuat kurallarına tam uyumlu PF ve e-para altyapısını kullanarak, Vodafone'un stratejik öneme sahip ödeme çözümü ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabiliyor.



Proje kapsamında Mobilexpress, VODAFONE PAY müşteri hesapları ile sadakat programı hesaplarını tek çatı altında toplayarak kullanıcı deneyimine bütünleşik yaklaşım getirdi. Ayrıca kart saklama, e-para ve pazaryeri çözümleri gibi ödeme hizmetlerini, Mobilexpress'in ölçeklenebilir ve güvenli altyapısı üzerine geliştirdi. VODAFONE PAY ve Mobilexpress, birlikte geliştirdikleri bu proje ile dijital ödeme ekosistemi için global referans noktası olabilecek ölçekte bir başarıya imza attılar.



Mobilexpress Kurucu Ortağı ve CTO'su Murat Tural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vodafone gibi global bir teknoloji devi tarafından tercih edilmek, Mobilexpress'in güçlü çözümlerinin sektördeki yerini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bir Lidio iştiraki olan Mobilexpress'in sunduğu esnek ve modüler yapılar ile Türkiye'de ve dünyada büyük ölçekli birçok işletmeye ödeme geçidi, sahtecilik önleme, kart saklama, pazaryeri ve e-para gibi çözümlerin yanı sıra farklı katmanlarda hizmetler sunuyoruz. Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, dünya standartlarında bir ödeme altyapısının nasıl kurgulanması gerektiğine dair en iyi örneklerden biri oldu.”



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vodafone Pay ile dijital ödemelerde güvenli, hızlı ve esnek çözümler sunmak stratejik önceliğimiz. Bu projeyle hem kullanıcı deneyimini ileri taşıyan, hem de teknolojik sürdürülebilirliği destekleyen bir altyapıyı hayata geçirdik. Bu dönüşüm sürecinde, Mobilexpress'in ödeme çözümleri konusundaki teknoloji uzmanlığı ve çözüm odaklı yaklaşımı, projenin başarısında önemli bir rol oynadı. Yeni altyapımız sayesinde, Vodafone Pay ile müşterilerimize çok daha geniş bir ödeme yelpazesi sunabiliyoruz."