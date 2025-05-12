THY Golf turnuvasını Martin Couvra kazandı

Zorlu bir rekabetin ardından Martin Couvra, toplamda 267 (-17) vuruşla zaferi elde ederken, Haotong Li ve Jorge Campillo 269 (-15) vuruşla ikinciliği paylaştılar. Ödül, Martin Couvra’ya Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur tarafından takdim edildi. Törende, Leon Açıkalın’a da "En Başarılı Yerli Oyuncu" ödülü verildi.

Ödül törenine Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve TBMM üyesi Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı ve Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Olmuştur, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve DP World Tour Turnuva İş Birlikleri Direktörü Mark Casey katıldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur turnuvaya dair “DP World Tour’un en prestijli turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open’ı tekrar düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları olarak, kıtaları, kültürleri ve dünyanın dört bir yanındaki yolcuları birbirine bağlamaya kararlıyız, bu misyonumuzu sporla, özellikle de golfle paylaşıyoruz. Golf tutkunlarının Antalya’nın eşsiz doğasının yanı sıra golfün kıyasıya rekabetini de keyifle izlediklerini umuyoruz” açıklamasında bulundu.



DP World Tour Turnuva İş Birlikleri Direktörü Mark Casey ise “Turkish Airlines Open’ın Dubai Yarışı’na dönüşünü kutlamak için harika bir hafta geçirmemize yardımcı olan isim sponsorumuz Turkish Airlines’a teşekkür ederiz. Regnum Carya’daki birinci sınıf tesisler ve turnuvanın Avrupa etabına unutulmaz bir başlangıç yapmak için birlikte çalıştığımız tüm ortaklarımız sayesinde almış olduğumuz geri bildirimlerin olumlu olmasından çok mutluyuz” dedi.