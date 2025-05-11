Şirketler kârlarının üçte birini verimsizliğe kaybediyor

Valura uzmanları, farklı sektör ve büyüklükteki işletmelerde toplam 125 ortak verimsizlik türü tespit etti. Bu verimsizlikler arasında; hissedara bağımlılık, zayıf nakit akışı yönetimi, verimsiz çalışan yapısı, hatalı kaynak planlaması ve stratejik yön eksiklikleri öne çıkıyor.

Analiz sonuçlarına göre bu faktörler, kârlılığı zaman içinde sinsi şekilde azaltarak şirketlerin finansal performansını ciddi şekilde zayıflatıyor.

Valura’nın kurucusu Gökhan Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde şirketlerin daha yalın, çevik ve odaklı bir yapıya geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Acar, “Şirketler kayıpların önüne geçmek istiyorsa, öncelikle finansal ve operasyonel performanslarını doğru şekilde ölçmeli. Ancak yalnızca ölçmek yeterli değil; bu performans verileri rakiplerle karşılaştırılmalı, senaryolar analiz edilmeli ve elde edilen bilgiler uygulanabilir aksiyonlara dönüştürülmelidir,” dedi.

Valura’nın geliştirdiği analiz sistemi sayesinde, şirketler gizli verimsizliklerini tespit edebiliyor. Şirkete göre bu sistemi kullanan işletmeler, ilk 12 ay içinde ortalama yüzde 54 kâr ve değer artışı sağlıyor. Yapay zeka destekli platform ise yöneticilere işletmelerinin anlık durumunu izleme ve hızlı karar alma imkanı sunuyor.

Uzmanlar, ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bu süreçte şirketlerin iç verimliliklerini artırmasının, sürdürülebilir başarı açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. Valura’nın sunduğu kapsamlı analiz ve çözüm önerilerinin, iş dünyasında önemli bir fark yaratması bekleniyor.