Economist: Avrupa, Erdoğan'a güvenlik için yanaşıyor

The Economist dergisi, Avrupa'nın savunma alanında Türkiye ile gönülsüz ilişkisine odaklanıyor. Analizde Avrupa’nın güvenlik öncelikleri doğrultusunda Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını yazdı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması rahatsız edici bulunmuştu

“Europe’s reluctant reset with Turkey” başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güçlü rakibi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına rağmen Avrupa’nın bu gelişmeyi “rahatsız edici ama engelleyici olmayan bir durum” olarak gördüğü belirtiliyor.

Erdoğan: “Avrupa’nın güvenliği Türkiye’siz düşünülemez”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Nisan’daki “Avrupa’nın güvenliği Türkiye’siz düşünülemez” açıklamasını hatırlatan The Economist, Erdoğan’ın abartılı söylemleriyle tanındığını, ancak bu kez tamamen haksız olmadığını belirtiyor. Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri, güçlü ordusu ve Karadeniz’deki stratejik rolü nedeniyle Avrupa’nın Ankara ile daha yakın çalışmaya mecbur kaldığı vurgulanıyor.

Savunma ve Ukrayna’da iş birliği Avrupa’nın çıkarına

Yazıya göre Türkiye, Avrupa savunması için ciddi katkı sunabilecek kapasiteye sahip. Baykar’ın İtalyan Leonardo firmasıyla yaptığı iş birliği buna örnek gösterilirken, Türkiye’nin savaş tankı Altay ve beşinci nesil savaş uçağı Kaan projelerine dikkat çekiliyor.

Ayrıca Erdoğan’ın Ukrayna’ya barış gücü göndermeye istekli olduğu hatırlatılarak, Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki Rus karşıtı hamlelerinin Avrupa’nın dikkatinden kaçmadığı belirtiliyor. Türkiye’nin Karadeniz’de NATO veya Rusya’nın donanma yığınağından kaçınmak istediği de analize yansıyor.

Avrupa’nın yeni denklemi

The Economist’e göre Avrupa, Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile olan ilişkilerde uzun yıllardır demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularını önceledi. Ancak artık bu söylemlerin yerini “çıkar bazlı bir dil” almış durumda. Dergi, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Avrupa Birliği’nin 19 Mart’ta yaptığı açıklamada sadece “Türkiye’nin demokrasi durumu hakkında soru işaretleri doğurduğu” ifadesini kullandığını, o tarihten bu yana kayda değer bir tepki gelmediğini belirtiyor.

Almanya Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı

Almanya’nın, Türkiye’ye yapılması planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını 17 Nisan itibarıyla askıya almasının, Avrupa’daki istisnai tepkilerden biri olduğunu aktaran The Economist, yeni Alman hükümetinin bu kararı geri çekmesinin de olasılıklar arasında olduğunu ifade ediyor.

Mülteci krizinden Rusya tehdidine: Rotasını değiştiren Avrupa

2016’daki göç krizinde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye milyarlarca euro vererek mültecileri Türkiye’de tutmayı hedefleyen anlaşmayı hatırlatan dergi, bugün Avrupa’nın önceliğinin “göç değil Rusya tehdidi” olduğunu belirtiyor. Bu nedenle AB'nin artık “Erdoğanca” bir dil konuştuğu, normlar yerine çıkarların öne çıktığı bir döneme girildiği ifade ediliyor.