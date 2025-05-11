  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Sri Lanka'nın Kotmale bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında araç uçuruma yuvarlandı; faciada 21 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Sri Lanka'nın Başkenti Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

21 kişi yaşamını yitirdi

İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

İngiltere'den vize adımı: Süre sınırlaması getirilecekİngiltere'den vize adımı: Süre sınırlaması getirilecekDünya

 

Türkiye’de çiğ süt üretiminde rekor beklentisi: 23 milyon tonu aşacakTürkiye’de çiğ süt üretiminde rekor beklentisi: 23 milyon tonu aşacakEkonomi

 

Dünya
Putin'den ateşkes açıklaması | Kremlin: Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim
Putin'den ateşkes açıklaması | Kremlin: Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim
Zelenski'den Putin'in açıklamalarına yanıt: Rusya'nın ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve görüşmeye hazırız
Zelenski: Rusya'nın ateşkesi onaylamasını bekliyoruz
İngiltere'den vize adımı: Süre sınırlaması getirilecek
İngiltere'den vize adımı: Süre sınırlaması getirilecek
Trump'tan Putin'in ateşkes teklifine destek: Büyük bir hafta geliyor
Trump'tan Putin'in ateşkes teklifine destek: Büyük bir hafta geliyor
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi başladı
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi başladı
ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti
ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti