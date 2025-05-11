Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Sri Lanka'nın Kotmale bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında araç uçuruma yuvarlandı; faciada 21 kişi yaşamını yitirdi.
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Sri Lanka'nın Başkenti Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.
21 kişi yaşamını yitirdi
İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.
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