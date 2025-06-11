  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Takip Et

Rusya: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkili Medinski'nin Karabağ hakkındaki yorumlarına rağmen, Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını net bir şekilde açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski'nin Karabağ'daki durumun tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarına değinmesine rağmen, Rusya'nın bu bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını belirtti.

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski'nin bölgenin tarihi ve kültürel geçmişiyle ilgili yorumlarına rağmen, Rusya'nın resmi duruşunun değişmediğini vurguladı.

Azerbaycan, daha önce Medinski'yi Karabağ'ı "tartışmalı bir toprak" olarak adlandırdığı için eleştirmişti. Ancak Zaharova, Medinski'nin sadece çatışmanın trajik yönlerine değindiğini ve sözlerinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Dünya
İsviçre'den Gana'ya 77 milyon dolarlık hibe
İsviçre'den Gana'ya 77 milyon dolarlık hibe
5 ülkenin İsrail kararına ABD'den tepki: Son derece yararsız buluyoruz
5 ülkenin İsrail kararına ABD'den tepki: Son derece yararsız buluyoruz
ABD'den, biri Türkiye'de beş STK'ya yaptırım kararı
ABD'den, biri Türkiye'de beş STK'ya yaptırım kararı
Trump'a suikast önlemi alındı: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız
Trump'a suikast önlemi alındı: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk sefer
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk sefer
Son dakika: Rusya esir takasının ikinci aşamasının tamamlandığını duyurdu
Son dakika: Rusya: Esir takasının ikinci aşaması tamamlandı