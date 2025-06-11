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ABD'den, biri Türkiye'de beş STK'ya yaptırım kararı

Trump yönetimi, aralarında Türkiye'de faaliyet gösteren Filistin Vakfı'nın da bulunduğu 5 STK'ya Hamas'a destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Haber Merkezi
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ABD'den, biri Türkiye'de beş STK'ya yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail veya Filistin Yönetimi tarafından gözaltına alınan Filistinlilere hukuki hizmet sağlayan ve koşullarını izleyen Addameer Vakfı'nın aralarında bulunduğu 5 sivil toplum örgütüne yaptırım uygulama kararı alındığı ifade edildi.

Yaptırımlara maruz kalan diğer kuruluşlar arasında Hollanda merkezli Israa Charitable Foundation, Türkiye merkezli Filistin Vakfı, Gazze merkezli Al Weam Charitable Society ve İtalya merkezli Associazione Benefica La Cupola d'Oro yer alıyor. Söz konusu STK'latrın liderlerine de yaptırım uygulandı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu grupları "uluslararası alanda ve Gazze'de insani yardım çalışmaları yürütme bahanesiyle Hamas'ın Askeri Kanadı'na fon sağlayan sahte hayır kurumları işletmekle" suçladı.

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