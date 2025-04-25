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Ticaret savaşında yumuşama sinyali: Çin bazı ürünleri gözden geçiriyor

Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125 gümrük vergisini askıya almayı düşünüyor.

Haber Merkezi
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Ticaret savaşında yumuşama sinyali: Çin bazı ürünleri gözden geçiriyor
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Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg’e aktardıklarına göre, kısasa kısas ticaret savaşının ekonomik maliyetlerinin belirli sektörler üzerinde ağır bir yük oluşturması nedeniyle Çin hükümetinin ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini askıya almayı düşünüyor.

Yetkililerin tıbbi ekipman ve etan gibi bazı endüstriyel kimyasallar için ek vergileri kaldırmayı düşündüğünü belirten kişiler, isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Yetkililer ayrıca uçak kiralamaları için gümrük vergisinden feragat etmeyi de tartışıyor. Pek çok havayolu şirketi gibi Çinli taşıyıcılar da uçaklarının tamamına sahip değiller ve bazı jetleri kullanmak için üçüncü taraf şirketlere kira ücreti ödüyorlar -bu ödemeler ek gümrük vergisi ile mali açıdan yıkıcı hale gelebilirdi.

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