  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Kazakistan’ın rezervleri 104,7 milyar dolara ulaştı
Takip Et

Kazakistan’ın rezervleri 104,7 milyar dolara ulaştı

Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Süleymenov, rezervlerin 104,7 milyar dolara çıktığını ve enflasyonun yüzde 8,6’ya düştüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kazakistan’ın rezervleri 104,7 milyar dolara ulaştı
Takip Et

Kazakistan Ulusal (Merkez) Bankası Başkanı Timur Süleymenov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 2023’te yüzde 9,8 olarak kaydedilen enflasyonu 2024 yılında yüzde 8,6’ya düşürmeyi başardıklarını belirtti.

Küresel istikrarsızlığa rağmen ülkenin uluslararası rezervlerinin 104,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Süleymenov, özellikle altın ve döviz rezervlerinin yüzde 27,5 artarak 45,8 milyar dolara çıktığını aktardı.

Süleymenov, Merkez Bankası olarak halihazırda dijital finans altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını ve kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın sağlanmasına yönelik pilot projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

BBVA CEO’su Genç: Suriye yaptırımlarının kalkması Türk ekonomisi için fırsatBBVA CEO’su Genç: Suriye yaptırımlarının kalkması Türk ekonomisi için fırsatEkonomi

 

 

Rusya ve Malezya’dan doğal gaz ve nükleer enerji hamlesiRusya ve Malezya’dan doğal gaz ve nükleer enerji hamlesiEnerji

 

Küresel Ekonomi
Alman hükümeti: Tarife belirsizliği küresel ticareti, üretimi ve yatırımları etkiliyor
Alman hükümeti: Tarife belirsizliği küresel ticareti, üretimi ve yatırımları etkiliyor
ABD'de mortgage başvuruları arttı
ABD'de mortgage başvuruları arttı
Euro Bölgesi CDS'leri 8 haftanın en düşüğünde
Euro Bölgesi CDS'leri 8 haftanın en düşüğünde
Rusya-Ukrayna savaşı hangi dengeleri değiştirdi?
Rusya-Ukrayna savaşı hangi dengeleri değiştirdi?
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinde uzlaştı
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinde uzlaştı
Fitch: ABD-Çin ticaretinde gerilim azaldı ama belirsizlik sürüyor
Fitch: ABD-Çin ticaretinde gerilim azaldı ama belirsizlik sürüyor