Kazakistan’ın rezervleri 104,7 milyar dolara ulaştı
Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Süleymenov, rezervlerin 104,7 milyar dolara çıktığını ve enflasyonun yüzde 8,6’ya düştüğünü açıkladı.
Kazakistan Ulusal (Merkez) Bankası Başkanı Timur Süleymenov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 2023’te yüzde 9,8 olarak kaydedilen enflasyonu 2024 yılında yüzde 8,6’ya düşürmeyi başardıklarını belirtti.
Küresel istikrarsızlığa rağmen ülkenin uluslararası rezervlerinin 104,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Süleymenov, özellikle altın ve döviz rezervlerinin yüzde 27,5 artarak 45,8 milyar dolara çıktığını aktardı.
Süleymenov, Merkez Bankası olarak halihazırda dijital finans altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını ve kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın sağlanmasına yönelik pilot projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.