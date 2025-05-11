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Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi başladı

Balkan ülkesi Arnavutluk’ta düzenlenen genel seçimde halk sandık başına gidiyor.

Haber Merkezi
AA
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Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi başladı
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Kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

1991'de komünist rejimin çöküşünden bu yana 11'incisi düzenlenen genel seçimde 140 sandalyeli meclise girmek için 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi koalisyon yarışıyor.

İktidardaki Sosyalist Parti ve ana muhalefetteki Demokratik Parti favoriler arasında

Ayrıca 31 ülkeden yaklaşık 100 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi, ülkedeki seçim için görev alıyor.

Seçime ilişkin anketlerde Başbakan Edi Rama'nın lideri olduğu Sosyalist Parti (PS) ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, Rama'nın 2013 seçimlerinde başbakanlık görevini devraldığı, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) de seçimin favorileri arasında bulunuyor.

PD, Büyük Arnavutluk İttifakı çatısı altında 25 siyasi partiyle seçimde yarışıyor.

Seçimde ayrıca Avro-Atlantik Koalisyonu, İmkan Partisi (Partia Mundesia), Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke), Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet), Sosyal Demokrat Parti, Vatan Hareketi (Levizja Atdheu), Arnavut Ulusal İttifakı ve Yeni Demokrasi İttifakı gibi partiler de yarışıyor.

Resmi olmayan sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor
Genel seçimin 4 yılda bir düzenlendiği Arnavutluk'taki seçim kanununa göre meclise girebilmek için yüzde 1'lik seçim barajını geçmek gerekiyor.

Ülkede Arnavutların yanı sıra Makedonlar, Yunanlar, Karadağlılar, Ulahlar, Boşnaklar, Sırplar, Bulgarlar, Mısırlılar ve Romanlar yaşıyor.

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Arnavutluk'ta ayrıca Katolikler, Ortodokslar, Bektaşiler, Protestanlar ve diğer dini inanca mensup vatandaşlar da bulunuyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru paylaşılması bekleniyor.

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