ABD, 15 ülkeyle özel ticaret görüşmeleri planlıyor

İsviçre Cumhurbaşkanı Karin Keller-Sutter, Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin İsviçre ile bir gümrük vergisi çözümü istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, SRF'ye verdiği demeçte, "Yaptığımız görüşmelerden memnunuz" dedi ve ABD'nin aralarında İsviçre'nin de bulunduğu 15 ülkeden oluşan bir grupla "ayrıcalıklı müzakereler" yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Keller-Sutter, ABD'nin aralarında İsviçre'nin de bulunduğu 15 ülkeden oluşan bir grupla "ayrıcalıklı müzakereler" yürütmeyi planladığını söyledi. Keller-Sutter, bir sonraki adımın mümkün olan en kısa sürede bir niyet beyanı hazırlamak olacağını ve ardından müzakerelerin başlayabileceğini söyledi. Keller-Sutter SRF'ye verdiği demeçte, "ABD yetkilileri İsviçre ile bir çözüm bulma konusunda açık bir istek ifade ettiler" dedi.