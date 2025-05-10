Yarım asırlık yolculuk sona erdi! Sovyet uzay aracı dünyaya düştü

Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyet uzay aracı sonunda dünyaya düştü. Bir süredir endişelere neden uzay aracının, Kosmos-482, Venüs'ten Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

Sovyet uzay aracının macerası sona erdi

Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Sovyetlerin 1972 rüyası

Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi.