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Bakan Kacır duyurdu! Elektrikli araçlar için ikinci hızlı şarj desteği başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrikli araçlar için hızlı şarj altyapısı destek programını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır duyurdu! Elektrikli araçlar için ikinci hızlı şarj desteği başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla elektrikli araçlar için başlatılan Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı kapsamında önemli gelişmeleri duyurdu. Kacır, birinci çağrı döneminde Türkiye'nin 81 ilinde hızlı şarj istasyonlarının kurulduğunu ve elektrikli araç sahiplerinin artık ülke genelinde kesintisiz seyahat imkânına sahip olduğunu belirtti.

Bakan Kacır, programın ilk etabıyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin hızlı şarj cihazı ve 30 bine yakın şarj noktası kurulduğunu vurgularken, ilan edilen ikinci çağrı döneminde ise özellikle nüfus yoğunluğu düşük bölgelere de şarj üniteleri kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

"Elektrikli araç kullanımı tüm yurtta yaygınlaşacak"

Elektrikli araç kullanımının tüm yurtta yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Kacır, "Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni çağrı dönemi için son başvuru tarihi ise 20 Haziran 2025 olarak açıklandı. Destek programı, özel sektör yatırımlarını teşvik ederek Türkiye’nin karbon emisyonunu azaltmayı ve çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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