Bir Reddit kullanıcısı, akıllı saatinde GTA ve God of War'ı çalıştırdı

Giyilebilir teknoloji sektöründe önde gelen markalardan Samsung, Galaxy Watch serisi akıllı saatlerini gelişmiş özelliklerle donatıyor. Bir akıllı saat için gerekli olan her şeyin bulunduğu Watch 5, “ bu kadarı da olmaz” dedirten bir amaç için kullanıldı.

Popüler topluluk forumu Reddit’te bir kullanıcı, sahip olduğu Galaxy Watch 5 akıllı saatine popüler konsol oyunlarını kurdu. Üstelik bu oyunları 60 fps’de çalıştırmayı da başardı.

GALAXY WATCH 5’E KONSOLLAR OYUNLARINI YÜKLEDİ

Peki bunu nasıl başardı? ZenonDesingk adlı bir Reddit kullanıcısı, Steam Link aracılığıyla God of War, GTA: Vice City ve hatta Forza Horizon 4 gibi oyunları Watch 5 saatine yükledi. Üstelik bu oyunları 60hz hızda çalıştırdığı görüntüleri de forumda paylaştı.

Akıllı saatine konsol oyunlarını yükleyen Reddit kullanıcısı, okulda arkadaşlarından birinin Galaxy Watch 5 taktığını gördükten sonra bir Galaxy Watch 5 almaya teşvik edildiğini söyledi. Fakat mevcut oyunların kalitesinden hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek ilginç bir yola başvurdu.

Oyunu nasıl yüklediğinin sırrını paylaşan ZenonDesingk kullanıcısı, "Oyunların ilgi çekici olmadığını ve oldukça kötü olduğunu görünce şaşırdım., Ama bunun beni üzmesine izin vermedin çünkü sonuçta bu Android! İstediğin her şeyi yapabilirsin." dedi.

APK'ları cihaz içi tarayıcı veya Bluetooth ile indirmeye çalıştıktan sonra birkaç deneme yanılma sürecinin ardından Bugjaeger'e yönelmeyi tercih etti. Bilmeyenler için Bugjaeger, Android cihazlarda hata ayıklamak için kullanılan Android Hata Ayıklama Köprüsü (ADB) tabanlı bir araçtır. Daha sonra bir Reddit kullanıcısı, “Bugjaeger'ı hemen telefonuma yükledim, Watch 5’in geliştirici ayarlarından kablosuz ADB'yi etkinleştirdim ve saat ile telefonu aynı Wi-Fi ağına bağlayarak eşleştirdim.” dedi.

Kaynak: Reddit