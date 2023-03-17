Çin'de öğrenciler, ödevlerini yapay zekaya yaptırıyor

Çin'de öğrenciler ödevlerini yapmak için ChatGPT'den yardım alıyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin görüştüğü 11 yaşındaki Esther Chen, önceden ödevlerini tamamlamak için üç dört saat harcadığını ama ChatGPT sayesinde artık bunları çok daha kısa sürede bitirebildiğini söyledi.

Ayrıca öğrenciler ABD, Birleşik Krallık ya da Avustralya'daki prestijli üniversitelerde okumak için girecekleri İngilizce sınavlarına da sohbet botunu kullanarak hazırlandıklarını söyledi.

Özel İngilizce derslerine para vermek yerine ChatGPT'yle sohbet ederek çalıştığını söyleyen 17 yaşındaki Stella Zhang, "Kelime listeleri ezberlemek istemiyorum. Böylesi bende daha az baskı yaratıyor. Ayrıca yazdığım yazılara da anında geri dönüş alabiliyorum" dedi.

Kolejlere giriş sınavlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veren Thomas Lu, 20'den fazla öğrencinin programı bırakarak ChatGPT'yi kullanmaya başladığını belirtti.

Fakat Thomas, yapay zekanın sorun yarattığını savunarak şunları söyledi:

"Öğrencilerin yazdığı şahsi başvuru mektuplarını ve diğer materyalleri, yapay zeka kullanılarak hazırlanıp hazırlanmadığını anlamak için bir yazılım aracılığıyla kontrol ediyorum. Çoğu metin sınıfta kalıyor."

ABD'li yapay zeka firması OpenAI'ın geliştirdiği sohbet botu ChatGPT'ye Çin'de ancak VPN üzerinden ulaşılabiliyor.

Çin basınında geçen ay çıkan haberlere göre Pekin yönetimi, teknoloji firmaları Tencent ve e-ticaret devi Alibaba'nın yan kuruluşu Ant Group'a da sohbet botuna erişimi kısıtlama talimatı vermişti.

Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayımlanan gazeteci China Daily de sohbet botunun ABD'nin dezenformasyon ve propaganda aracı olduğunu savunmuştu.