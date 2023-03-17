Yapay zeka CEO olarak atandı, hisseler yükseldi

Çin merkezli NetDragon Websoft, ağustosta CEO'su olarak atadığı yapay zeka programı Tang Yu'yu şirketin günlük faaliyetlerine karar verme sürecini desteklemekle görevlendirdi.

"Yapay zeka destekli insansı sanal robot", atandığından bu yana geçen 6 ay içinde Hong Kong'un Hang Seng Endeksi'nden daha iyi performans göstermeyi başardı. Independent'tan Anthony Cuthbertson'un haberine göre, NetDragon Websoft'un hisse senedi fiyatının halihazırda yüzde 10 artmasıyla şirketin değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.

Şirketin kurucusu Dejian Liu, botun işe alındığı dönemde yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz ve Tang Yu'yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürme ve nihayetinde gelecekteki stratejik büyümemizi yönlendirmede yapay zeka kullanımını gerçek anlamda benimsemeye olan bağlılığımızı gösteriyor."

Dr. Liu, bu atamanın firmanın "metaverse tabanlı bir çalışma topluluğuna" dönüşme stratejisi kapsamında yapıldığını da sözlerine eklemişti.

Alibaba'nın CEO'su Jack Ma, gelecekte "bir robotun en iyi CEO olarak Time dergisinin kapağında yer alacağını" öngörmüş olsa da NetDragon Websoft, dünyada yapay zeka destekli bir botu faaliyetlerinden sorumlu tutan ilk şirket olduğunu iddia ediyor.