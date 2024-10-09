Discord'a erişim engeli! Discord neden yasaklandı? Discord ne zaman açılacak belli mi? Discord son durum nedir?

Son dönemin popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord'un yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla engellenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığı gündeme gelmişti.

Discord'a erişim engeli

Akşam saatlerinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Discord'a neden erişim engeli getirildi? Discord neden yasaklandı?

Türkiye'yi ayağa kaldıran Sur canisi Semih Çelik, önce Ayşenur Halil sonra da İkbal Uzuner'i katletmişti. Çifte vahşetin ardından katilin internet geçmişi de yeni tartışmaları doğurdu. Buna göre caninin Discord adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen İncel adlı gruba (Involuntary celibate / İstemsiz bekarlar) üye olduğu belirlenmişti. Oyunseverler tarafından kullanılan bu platformda kriminal özellikleriyle dikkat çeken çok sayıda grubun olduğu ve bu topluluklardaki bazı kişilerin gençleri birçok suça özendirdiği ortaya çıkmıştı.

Discord ne zaman açılacak?

Discord’un şu an için ne zaman açılacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Suç teşkil eden içeriklerle ilgili Discord’un atacağı adımlar ve yapılacak düzenlemeler sonucunda, platformun yeniden açılmasına ilişkin bir takvim netleşebilir.

Bakan Tunç "soruşturma başlatıldı" demişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'ten yaptıpı paylaşımda suç içeren sosyal medya içeriklerine ilişkin "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır." demişti.

Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." demişti.

Rusya da erişime engelledi

Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

Discord uygulaması nedir?

Sesli ve yazılı mesajlaşmaya imkan sağlayan platform, oyunseverler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Görüntülü görüşmelerin de yapılabildiği uygulama, grup sohbeti yapılabildiği için oyun dışında farklı amaçlarla da kullanılabiliyor.