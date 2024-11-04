Elon Musk kimseyi dinlemedi: X'in tartışma yaratan özelliği devreye alındı! Engelleseniz bile görülebilecek

Elon Musk sonrası köklü değişikliklere uğrayan X, kimi zaman olumlu eleştiriler alsa da, kimi zaman tepkilerin odağında olabiliyor. Saymakla bitmeyecek kadar değişikliğe uğrayan X, hem özellik hem politika bakımından sil baştan oldu.

Musk’ın X’i, yani eski adıyla Twitter’ı satın alması sonrası platformdan engellenen hesaplar geri getirilirken, aylar sonra ise engelleme politikasında tepki çeken bir değişiklik daha devreye alındı.

ENGELLENEN HESAPLAR PAYLAŞIMI GÖRMEYE DEVAM EDECEK

X’in yeni engelleme politikasında bir hesap başka birini engellemişse, engellenen hesap eğer ki o kişinin profili herkese açık olarak seçilmişse diğerleri gibi gönderileri görebilecek.

Özetle siz birini engellediniz ve hesabınız herkese açık diyelim. O kişi eğer hesabınız gizli olursa gönderilerinizi göremez, fakat hesabınız herkese açıksa ne yazık ki siz istemeseniz de paylaşımlarınızı görebiliyor.

X DESTEK SAYFASI GÜNCELLENDİ

Techrunch.com’un derlediği habere göre X’in eski destek sayfası, engellenen kullanıcılarının bir kullanıcının takip ve takipçi listelerini göremiyordu. Ancak güncellenen destek politikası ile bu durum da değişti. Artık engelleseniz bile söz konusu hesap sizin takip ettiklerinizi ve takipçilerinizi görebiliyor. Ancak hesabınızın herkese açık olarak seçilmesi durumunda bu mümkün.