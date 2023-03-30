En çok harcama yapılan uygulama TikTok oldu

Data.ai, konuya ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Hazırlanan çalışma, kullanıcıların yalnızca 2023'ün ilk çeyreğinde uygulama mağazalarında 33.9 milyar dolar harcadığını ortaya koydu.

Toplam uygulama mağazası harcamalarının yüzde 65'ini iOS kullanıcılarının yaptığı bildirildi. Söz konusu harcama, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında artış gösterdi. Android cihaz sahiplerinin harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında yükseldi.

İlk sırada TikTok var

Mobil uygulamalara en çok harcama yapan ülkeler ABD, Japonya ve Güney Kore olarak sıralandı. Kullanıcıların en fazla harcama yaptıkları uygulama TikTok olurken, ikinci sırada ise YouTube yer aldı.