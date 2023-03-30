Google’a verilen para cezası onandı

Ulusal Şirketler Hukuku Temyiz Mahkemesi (NCLAT), Hindistan Rekabet Komisyonu'nun (CCI) bulgularının doğru olduğunu ve Google'ın cezayı ödemekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Hindistan Rekabet Komisyonu, ekim ayında teknoloji şirketini, Google Chrome, YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlamış ve "haksız" iş uygulamaları nedeniyle para cezası verdiğini açıklamıştı.

Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.