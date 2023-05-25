Google, Chrome’un sevilen özelliğini devre dışı bırakıyor

Chrome, son zamanlarda düzenli olarak güncelleme alıyor. Bu güncellemelerle birlikte gelen yenilikler de kullanıcıların deneyimini artırıyor.

Ancak bugün yapılan açıklamaya göre, Google, Chrome tarayıcısının en çok kullanılan özelliklerinden biri olan çeviri (Google Translate) özelliğini devre dışı bırakacak.

Çeviri özelliği özellikle yabancı dilde bir internet sayfasındaki metni kendi ana dilinize çevirmek konusunda oldukça faydalı. Söz konusu devre dışı bırakma durumu ise Chrome 95 ve daha eski sürüm kullananlar için geçerli olacak.

Eski sürüm Chrome kullananlar, Chrome Çeviri’yi kullanmak istediklerinde “Bu sayfa çevrilemiyor” uyarısıyla karşılaşabilir. İlgili Chrome 95 sürümü, Ekim 2020’de yayımlanmıştı.